Ett år efter tragedin – får minnesmärke utanför Anfield
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Det har gått ett år sedan Diogo Jota omkom i en bilolycka.
Nu har ett minnesmärke uppförts utanför Anfield.
Den 3 juli 2025 färdades Liverpool-spelaren Diogo Jota i en bil tillsammans med sin bror André Silva. Bröderna hade precis passerat gränsen mellan Portugal ock Spanien när ett uppslitet däck ledde till att bilen åkte av vägen och fattade eld.
Både Diogo Jota och Andre Silva omkom i olyckan, 28 respektive 25 år gamla.
Nu har ett minnesmärke för bröderna uppförts utanför Jotas gamla hemmanen Anfield. Monumentet heter ”Forever 20”, som referens till Jotas tröjnummer under dennas tid i Liverpool. Till följd av tragedin blev numret även pensionerat.
Under sin karriär spelade Diogo Jota även för Paços de Ferreira, Porto och Wolverhampton Wanderers. Han gjorde även 49 landskamper för Portugal.
Andre Silva representerade vid olyckstillfället Penafiel i den portugisiska andradivisionen.
We have installed a permanent memorial at Anfield in tribute to Diogo Jota and his brother André Silva, on the eve of the first anniversary of their tragic passing ❤️
— Liverpool FC (@LFC) July 2, 2026
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