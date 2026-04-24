Edward Chilufya huserar i danska Midtjylland.

Nu får den förre Djurgårdsspelaren besök av sin lillebror, Joshua.

Det rapporterar Tipsbladet.

Edward Chilufya lämnade Djurgårdens IF för danska Midtjylland 2022. Zambiern har även spelat för BK Häcken i allsvenskan.

Enligt Tipsbladet har Chilufyas lillebror Joshua besökt Midtjylland för att träna med det danska lagets akademi.

Edward Chilufya har sedan flytten till Midtjylland gjort 13 mål och elva assist på 112 matcher. 26-åringen noterades för 17 fullträffar på 73 matcher under sin tid i ”Blåränderna”