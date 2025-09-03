Prenumerera

16 augusti 2025; Harrison, New Jersey, USA; New York Red Bulls mittfältare Emil Forsberg (10) firar under andra halvlek mot Philadelphia Union på Sports Illustrated Stadium.
Foto: Bildbyrån

Forsbergs tal får spridning: ”Sex matcher kvar”

Fredrik de Ron
Webbredaktör
New York Red Bulls jagar en slutspelsplats.
Då fångades Emil Forsbergs samtal med en grupp supportrar på video.
– Vi ska klara det, säger svensken.

Det återstår bara några matcher av amerikanska MLS-säsongens ordinarie ligaspel innan det är dags för slutspel. New York Red Bulls befinner sig precis ovanför slutspelsstrecket, men med inte långt kvar av säsongen krävs varje möjlig poäng för storstadsklubben.

I samband med 0–0-resultatet mot ligakonkurrenten Columbus Crew i helgen mötte den svenske storstjärnan Emil Forsberg en grupp besvikna supportrar efter matchen. Den tidigare landslagsspelaren sågs i samtal med fansen på läktarplats och i en video som har fått stor spridning på sociala medier hörs svenskens ord till supportrarna.

– Det är sex matcher kvar (det är fem matcher kvar, reds. anm.). Vi ska klara det, jag lovar er, sa Forsberg.

– Vi älskar er. Vi är fortfarande bakom er, hörs en supporter säga.

I New York RB spelar även svenskarna Noah Eile och Gustav Berggren.

