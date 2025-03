TV: Frankfurt besegrade Stuttgart – Larsson bakom segermålet

Hugo Larssons Eintracht Frankfurt slåss i toppen av Bundesliga.

Under lördagskvällen besegrade de Stuttgart på hemmaplan.

Då låg Hugo Larsson bakom Mario Götzes segermål.

Med 26 omgångar av Bundesliga spelade befann sig Eintracht Frankfurt på en delad tredjeplats med Mainz.



Under lördagskvällen tog de emot tiondeplacerade Stuttgart på Deutsche Bank Park, med Hugo Larsson från start.



Den svenske mittfältaren har gjort sig själv gällande för en flytt till större ligor och lag efter hans prestationer under säsongen.



Tidigare under lördagen kom exempelvis uppgifter om att Manchester City är intresserade av 20-åringen.



Larsson skulle även spela en avgörande roll när hans Frankfurt slog Mainz. Detta då han, i den 71:a minuten, drog till med ett skott som träffade stolpen. På returen slog Mario Götze in bollen i ett öppet mål vilket till sist innebar att Frankfurt gick segrande ur matchen.



Därmed kopplade Larssons lag grepp om tredjeplatsen vilket innebär att de alltjämt är med i kampen om en Champions League-plats.