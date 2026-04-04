Glädjebeskedet: ”Deltar mer och mer i träningen”

Jacob Widell Zetterström har inte spelat fotboll på drygt två månader.

Nu ger Derby Countys tränare John Eustace glädjande besked om svensken.

– Förhoppningsvis kan han vara tillbaka i A-laget om ett par veckor, säger han till Derby Telegraph.

Jacob Widell Zetterström missade Sveriges avgörande play off-spel mot Ukraina och Polen. Målvakten har lidit av ett virus som hållit honom borta från planenen sedan slutet av januari.

Nu har han gjort ett genombrott i sin återhämtning. Enligt Derby Countys tränare John Eustace kommer 27-åringen snart kunna vara tillbaka på träningsplanen.

– Han deltar mer och mer i träningen. Det finns fortfarande en eller två saker som han inte kan göra, men han har gjort framsteg under den senaste veckan. Det är en stor lättnad för oss alla och förhoppningsvis kan han vara tillbaka i A-laget om ett par veckor och konkurrera om en plats, säger Eustace till Derby Telegraph.

När Widell Zetterström kan vara tillbaka mellan stolparna är desto mer oklart. Derby-tränaren vill inte stressa fram en comeback för målvakten.

– Han är på en väldigt bra plats. Han har fått tillbaka mycket mer färg i ansiktet och har dessutom ett stort leende. Han utvecklas riktigt bra just nu, så vi kommer inte att stressa honom. Hans hälsa är det viktigaste, men han bockar av många punkter för att nå dit vi vill att han ska vara, menar John Eustace.

Jacob Widell Zetterström anslöt till Derby County inför förra säsongen. Han har så här långt spelat 71 matcher för klubben.