Hakimis framtid öppen: ”Madrid är hans hem”

Achraf Hakimi har länge ryktats vara aktuell för en comeback i Real Madrid.

Nu antyder hans agent att en framtida återförening inte är utesluten – trots ett långt kontrakt med PSG.

Foto: Bildbyrån

PSG:s stjärnback Achraf Hakimi har återkommande kopplats ihop med en återkomst till Real Madrid, klubben som sålde honom till Inter 2020 efter två säsongers utlåning i Borussia Dortmund.



Frågan om en framtida comeback fortsätter att väcka spekulationer, och nu öppnar agenten Alejandro Camaño försiktigt dörren.

– Han är lycklig i Paris, där han är under kontrakt till 2029. Men i fotboll är allt möjligt. Madrid är hans hem, säger Camaño till Erem News enligt Africafoot.

För bara några veckor sedan rapporterade Africafoot att Real Madrid skulle vara redo att lägga ett bud på omkring 90 miljoner euro – närmare 990 miljoner kronor – för att värva den 27-årige marockanen. Uppgifterna bedöms dock som osäkra och bör tas med försiktighet.