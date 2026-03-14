Hansi Flick hyllar Bardghji: ”Har en utmärkt attityd”

Roony Bardghji har inte spelat mycket den senaste tiden för Barcelona.

Tränare Hansi Flick ser däremot stor potential i svensken.

– Det är inte lätt för honom att spela i det här laget, säger tysken under en pressträff.

Roony Bardghji har startat tre La Liga-matcher för Barcelona den här säsongen. Svensken har inte medverkat över huvud taget sedan den 28 februari.

Nu ger Barcelonas tränare Hansi Flick sin syn på 20-åringens situation i laget.

– Några minuter? Det är inga problem. Han är väldigt professionell och har en utmärkt attityd. Det är inte lätt för honom att spela i det här laget, särskilt med kvaliteten som vi har, men han gör det riktigt bra på träningarna, säger han under en pressträff inför söndagens match mot Sevilla.

Roony Bardghji värvades från FC Köpenhamn i sommars. Under debutsäsongen i Barça har det blivit totalt 24 tävlingsmatcher för svensken.