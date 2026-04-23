Henrik Rydström med en viktig seger

Henrik Ryström börjar få vind i seglet.

Efter nattens seger mot LA Galaxy ligger laget nu på en nionde plats.

Det börjar möjligen ljusna för Henrik Rydströms lag i MLS.

Efter en tung inledning på säsongen med fem raka matcher utan seger har laget nu fått upp farten och börjat plocka poäng.

I natt blev det en 2–1-vinst hemma mot Los Angeles Galaxy. Daniel Gazdag gav hemmalaget ledningen, innan Diego Rossi fyllde på med ytterligare ett mål. Galaxy lyckades visserligen reducera sent, men kom inte närmare än så.

Segern innebär att Rydström och hans lag nu klättrar upp till nionde plats i den östra konferensen.