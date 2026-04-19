Henrik Rydström med fjärde förlusten

Henrik Rydströms äventyr i USA går trögt.

I natt kom lagets fjärde förlust för säsongen.

Det har varit en tuff start på det nya jobbet i USA för Henrik Rydström. Efter åtta omgångar i Major League Soccer har Columbus Crew bara lyckats ta en enda seger.

Natten till idag kom lagets fjärde förlust för säsongen, när Columbus föll med 2–1 borta mot New England Revolution i Massachusetts.

Matchhjälte blev Carles Gil, som avgjorde på straff i den 85:e minuten.

Förlusten innebär att Rydströms Columbus fortsatt håller till på den nedre halvan av tabellen i den östra konferensen. Härnäst väntar LA Galaxy.