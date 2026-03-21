Henrik Rydström med ny förlust

Henrik Rydström har haft det tufft i USA.

Nu blev det ännu en ny förlust för den svenska tränaren.

Henrik Rydström har fått en tuff start som tränare för Columbus Crew. På de fem första matcherna har laget bara tagit två poäng.

Under lördagen kom dessutom den andra raka förlusten, när Crew föll borta mot Toronto FC i Major League Soccer.

Gästerna tog visserligen ledningen i den första halvleken, men efter paus vände Toronto på matchen och tog samtliga tre poäng.

Det var också värt att notera att André Gomes, med meriter från bland annat FC Barcelona och Everton FC, gjorde sin andra start för Rydströms lag – utan att kunna påverka utgången.

Efter den svaga inledningen ligger Columbus Crew näst sist i den östra konferensen.