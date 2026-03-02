Hiljemarks mardröm i Italien fortsätter

Oscar Hiljemark har inte haft någon rolig start som tränare i Pisa.

Under måndagskvällen kom tredje raka förlusten sedan ankomsten från Elfsborg.

Foto: Bildbyrån

Nyligen presenterades Oscar Hiljemark som ny tränare för Pisa på nedflyttningsplats i Serie A.

Efter 0-0 i debuten mot bottenkonkurrenten Hellas Verona har det varit nära poäng flera gånger om, men nu har tränaren som anslöt från Elfsborg tre raka torsk – samtliga uddamålsförluster.

Först 1-2 mot Milan, därefter 0-1 mot Fiorentina och nu återigen en 0-1-förlust mot Bologna.

Det var som sagt nära poäng den här måndagskvällen, men i 90:e minuten satte Bolognas danske spelare Jens Odgaard segermålet och Pisa har hela nio poäng upp till säker mark.