Holm aktuell för minuter mot storklubben

Emil Holm har ännu inte kommit till spel den här säsongen.

Mot Milan i helgen kan det dock bli comeback för ytterbacken.

Detta rapporterar La Gazzetta dello Sport.

Skada har stoppat Emil Holm under säsongsinledningen och från pågående landslagssamling.

Nu kan dock den svenske Bologna-försvararen vara på väg tillbaka.

Italienska La Gazzetta dello Sport rapporterar nämligen nu att svensken väntas kunna få speltid mot AC Milan nu till helgen.

Bologna ställs mot Milan på bortaplan på söndag och inför den matchen så står klubben på tre poäng efter två omgångar.