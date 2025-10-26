Holm utvisad – Bologna straffade på stopptid

Bologna gick mot seger mot Fiorentina.

Sedan blev Emil Holm utvisad för bortalaget.

Och på stopptid kvitterade Fiorentina från straffpunkten.

Foto: Alamy

Bologna har varit inne i gott slag.

Denna söndagskväll såg man ut att bärga fjärde raka segern, detta mot Fiorentina.

Bortalaget tog ledningen i mitten av den första halvleken genom Santiago Castro. Tidigt i den andra halvleken utökade sedan Nicoli Cambiaghi bortalagets ledning, framspelad av Emil Holm.

I den 73:e minuten reducerade sedan hemmalaget från straffpunkten genom Albert Gudmundsson och bara tio minuter senare så drog Emil Holm på sig sin andra varning för kvällen och svensken blev således utvisad.

Bologna försökte att stå emot, men på stopptid tilldelades hemmalaget sin andra straff för kvällen och den förvaltades av Moise Kean.

2–2 blev även slutresultatet i Florens denna söndagskväll.

