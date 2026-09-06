Infantino duckar frågan igen: ”Idag njuter vi av fotboll”

Gianni Infantino har varit sparsam med sina uttalanden den senaste tiden.

Även när han konfronterades av Sky Sports väljer han att prata om annat.

– Det kommer att finnas en rätt plats och tillfälle att diskutera det, säger Fifa-presidenten.

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Gianni Infantino är en allt mer pressad man.

Efter misslyckandet med FIFA Forward Enterprice har flera högt uppsatta personer inom Fifa valt att lämna. Samtidigt börjar fler och fler nationsförbund, däribland Sveriges, att dra tillbaka sitt stöd för schweizaren.

Fifa-presidenten har också varit sparsam med sina uttalanden. I mitten på augusti blev han konfronterad av Sky-reportern James Matthews i samband med en ungdomsturnering i Dominikanska Republiken. Infantino valde då att kommentera reportern frisyr snarare än att svara på några frågor.

Nu har Fifa-presidenten återigen ställts till svars av det brittiska mediehuset. Den här gången var han mer medgörlig.

– Allt handlar om att ge möjligheter till lag, spelare och talanger runt om i världen. Det är vad vi gör. När det kommer till allt annat så kommer det att finnas en rätt plats och tillfälle att diskutera det. Men det är inte här och inte nu. Idag njuter vi av fotboll, sa Infantino som befann sig i Polen för damernas U20-VM.

Den 56-åriga schweizaren väntas ställa upp för omval som Fifa-president i mars 2027. Han är en så länge den enda anmälda kandidaten.