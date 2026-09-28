Stora steget: Rodrygo närmar sig comeback

Efter drygt sex månaders skadefrånvaro har Rodrygo tagit ett steg mot sin comeback.

Enligt uppgifter tränade Real Madrid-stjärnan med boll igen under måndagsmorgonen.

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Efter mer än ett halvt år vid sidlinjen har Real Madrids brasilianske stjärnanfallare Rodrygo nått en efterlängtad milstolpe. Enligt den spanska tidningen Marca tog 25-åringen ett av de största stegen i sin rehabilitering under måndagen, när han återigen fick känna på fotbollen under ett träningspass.

Det var under hemmamatchen mot Getafe den 2 mars som olyckan skedde för den brasilianske yttern. Diagnosen var tuffast möjliga, en korsbandsskada samt en skada på den yttre menisken i höger knä.

Efter operationen den 10 mars har 25-åringen genomgått en lång och tålmodig rehabilitering. I början av september var han tillbaka på träningsplanen för att springa, och under måndagen tog han nästa stora kliv på klubbens anläggning Valdebebas när bollen åter fanns med i övningarna.

Comebacken närmar sig nu med stormsteg och en återkomst på planen väntas ske runt december eller januari. Det är mycket bra nyheter för José Mourinhos Real Madrid, som haft en trög ligastart och ligger sex poäng bakom serieledande Barcelona.