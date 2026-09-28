Juventus vill sno Inters storstjärna

Avtalsförhandlingarna mellan Hakan Çalhanoğlu och Inter har kört fast.

Nu rapporteras rivalen Juventus följa den turkiske stjärnans situation.

Luciano Spalletti uppges se turken som den perfekta pusselbiten i Juventus lagbygge.

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Hakan Çalhanoğlu har kontrakt med Inter fram till sommaren 2027, men samtalen om en förlängning har hamnat i ett dödläge. Enligt uppgifter från Ekrem Konur, via Calciomercato.it, står Juventus redo att slå till om situationen förblir olöst.

Den turkiska mittfältaren har under de senaste åren etablerat sig som en av Serie A:s absolut bästa spelfördelare. Hos Juventus söker tränaren Luciano Spalletti efter en spelfördelare i den djupa mittfältsrollen, en pusselbit Çalhanoğlu hade fyllt perfekt.

En övergång från inter är dock inte helt riskfri. Çalhanoğlu fyller 33 år nästa månad och har slagits med en hel del skadeproblem den senaste tiden. Samtidigt finns det även intresse från den turkiska ligafotbollen.