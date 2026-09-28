Polska expertens varning inför mötet: ”Någon som alltid kan göra skillnad”

Ikväll ställs Sverige mot Polen i Nations League på Strawberry Arena.

Blågult kommer från en seger mot Rumänien, medan Polen kryssade i sin premiär mot Bosnien-Hercegovina.

FotbollDirekt har pratat med Wojciech Mazurek, journalist på vår polska systersajt goal.pl, för att få koll på läget i det polska lägret.

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Senast lagen möttes var i den dramatiska VM-playoffmatchen i mars, där Sverige drog det längsta strået och vann med 3–2. Kvällens möte har en annan karaktär, då båda lagen befinner sig i olika skeden av uppbyggnad.

Wojciech Mazurek på Goal PL beskriver ett polskt landslag som söker sin nya identitet under förbundskapten Jan Urban.

– Det polska landslaget befinner sig i en övergångsperiod. Nations League ger tränaren en chans att titta på nya spelare och se vad de kan tillföra laget. Vi har flera spelare som nyligen har gjort debut och som kan bli viktiga medlemmar i truppen i framtiden. Samtidigt vill vi ta oss tillbaka till A-ligan i Nations League och bygga ett lag som kan kvalificera sig till EM 2028, säger Mazurek till FotbollDirekt.

Taktiska förändringar att vänta

Jämfört med playoff-rysaren i våras kommer publiken på Strawberry Arena att få se ett delvis annorlunda Polen, både vad gäller manskap och taktik.

– Det kommer att bli några ändringar i startelvan jämfört med matchen i mars, delvis på grund av skador på spelare som Kamil Grabara och Jakub Kamiński. Jan Urban testar också ett nytt system med fyra försvarare, förklarar Mazurek.

Trots den nya formationen förväntar sig Mazurek att grundidéerna i spelet förblir desamma.

– Med det sagt förväntar jag mig inte att spelstilen kommer att ändras så mycket. Under Urban vill Polen spela offensiv fotboll, kontrollera spelet, bygga anfall genom bollinnehav och använda kanterna för att skapa utrymme och chanser.

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Enorm lättnad att storstjärnan är med

En sak är dock sig lik: lagets stora fixstjärna, Robert Lewandowski, leder offensiven.

– Robert Lewandowski är en nyckelspelare för Polen och det är svårt att tänka sig det här laget utan honom. När han bestämde sig för att spela i Nations League var det en enorm lättnad för de polska fansen. Han är en spelare i världsklass och någon som alltid kan göra skillnad, oavsett sin nuvarande form.

Besvikelse efter premiären

Polen inledde sin Nations League-kampanj med att spela 0–0 hemma mot Bosnien-Hercegovina. En prestation som lämnade mer att önska enligt Mazurek.

– Matchen mot Bosnien var inte vår bästa insats. Om jag ska vara ärlig var vi dåliga i första halvlek och några av tränarens beslut fungerade inte. Vi såg mycket bättre ut efter pausen. Vi skapade fler chanser och började sätta mer press på det bosniska målet, men vi saknade lite tur och var inte tillräckligt kliniska i boxen.

Resultatet togs inte emot väl i hemlandet.

– Överlag sågs oavgjort som en besvikelse eftersom Bosnien är, åtminstone på pappret, det enklaste motståndet i vår Nations League-grupp.

Polska fans på plats

De svenska supportrarna kan förvänta sig en läktarkamp ikväll. I torsdags hade knappt 20 000 biljetter sålts till matchen, enligt Fotbollskanalen.

Även om antalet bortafans är osäkert, kommer de polska supportrarna att höras.

– Om jag ska vara ärlig har jag ingen aning [om antalet]. Det kommer definitivt att finnas en grupp polska fans som regelbundet reser till bortamatcher för att stödja landslaget. Jag vet inte exakt hur många som kommer att vara i Stockholm, men jag är säker på att det kommer att vara tillräckligt många för att deras närvaro ska märkas och höras under matchen, avslutar Mazurek.