Italiensk domarbas avstängd – utreds för bedrägeri

Domarbasen, och den tidigare elitdomaren, Gianluca Rocchi har stängts av tillsvidare.

Nu utreds han för bedrägeri kopplade till två Serie A-matcher.

Detta rapporterar den italienska nyhetsbyrån AGI.

I sin roll som domarbas ansvarar Gianluca Rocchi för att delge Serie A-matcher inom domarkåren. Nu har Rocchi, på eget bevåg, valt att ta emot en avstängning från sitt uppdrag tillsvidare.

Domarbasen är under utredning för ”sportbedrägeri”, kopplat till två matcher som spelades under säsongen 2024/25, rapporterar nyhetsbyrån AGI.

Rocch ska ha legat bakom att en specifik domare fick döma en av Inters matcher, just eftersom Milanoklubben föredrog honom. En situation kopplad till VAR från den aktuella matchen är också under utredning.

Domarbasen ska även ha pressat en VAR-domare att ingripa i samband med en handssituation i matchen mellan Udinese och Parma i mars förra året, enligt AGI.

Enligt italiensk lag kan Gianluca Rocchi dömas tal maximalt sex års fängelse.