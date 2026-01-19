Prenumerera

Foto: Alamy

Jack Cooper-Love målskytt för Roda JC

En svensk i målprotokollet mellan Roda JC och Ajax Jong.
Jack Cooper-Love nätade i 2–2-matchen.

Den tidigare Elfsborg-spelaren Jack Cooper-Love är utlånad från Burton Albion till nederländska Roda JC. Under måndagen ställdes Roda mot Ajax B-lag i den inhemska andradivisionen.

Det var Cooper-Love som gav Roda JC ledningen i den 24:e minuten. Det blev svenskens femte fullträff för säsongen.

Ajax B-lag kvitterade efter dryga halvtimmen innan den tidigare Helsingborg-spelaren Anthony van den Hurk återtog ledningen för Roda.

Matchen slutade 2–2 efter att Ajax Jong kvitterat i den andra halvleken.

Jack Cooper-Love har tidigare spelat för klubbar som Örgryte, Gais och Skövde AIK.

