Jeremejeff tvåmålskytt för Paok

Alexander Jeremejeff blev tvåmålskytt för Paok.

32-åringen gjorde två straffmål.

Foto: Bildbyrån

Alexander Jeremejeff anslöt till Paok i vintras och sedan dess har det blivit mer speltid och gått bättre.

Under onsdagskvällen fick Jeremejeff förtroende från start mot Kifisia borta. Han gav Paok ledningen till 1-0 efter 32 minuters spel efter att laget blivit tilldelade en straff som 32-åringen kunde sätta dit. Det var hans tredje mål på tio framträdanden sedan flytten.

I andra halvlek fick i sin tur Kifisia in ett kvitteringsmål, innan Jeremejeff blev tvåmålsskytt i 72:a minuten till 2-1. I slutet av matchen rullade siffrorna iväg och Baba Rahman och Giannis Konstantelias kunde fastställa siffrorna till en 4–1 seger för Paok.