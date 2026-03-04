Jeremejeff tvåmålskytt för Paok
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Alexander Jeremejeff blev tvåmålskytt för Paok.
32-åringen gjorde två straffmål.
Alexander Jeremejeff anslöt till Paok i vintras och sedan dess har det blivit mer speltid och gått bättre.
Under onsdagskvällen fick Jeremejeff förtroende från start mot Kifisia borta. Han gav Paok ledningen till 1-0 efter 32 minuters spel efter att laget blivit tilldelade en straff som 32-åringen kunde sätta dit. Det var hans tredje mål på tio framträdanden sedan flytten.
I andra halvlek fick i sin tur Kifisia in ett kvitteringsmål, innan Jeremejeff blev tvåmålsskytt i 72:a minuten till 2-1. I slutet av matchen rullade siffrorna iväg och Baba Rahman och Giannis Konstantelias kunde fastställa siffrorna till en 4–1 seger för Paok.
Den här artikeln handlar om: