Johan Larsson förknippas till stor del med IF Elfsborg.

Men om 35-åringen ska välja ut sin bästa tid är det i Brøndby.

– Det var det bästa beslutet jag någonsin tagit, säger Larsson till Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

Johan Larsson avslutade sin spelarkarriär efter fjolårssäsongen. Det blev totalt 56 mål och 57 framspelningar på 362 tävlingsmatcher i IF Elfsborg.

Larsson förknippas till stor del med Boråsklubben – men han har även gjort ett utlandsäventyr och enligt honom själv var det det bästa beslutet han tagit.

35-åringen gjorde nämligen 182 matcher för danska Brøndby IF.

– Den bästa tiden i min karriär, definitivt, säger Larsson till danska Tipsbladet och fortsätter:

– Brøndby gav mig de bästa åren i min karriär, och jag fick så mycket tillbaka. Det var det bästa beslutet jag någonsin tagit att åka till Brøndby. Det var inte för att det var min första tanke att åka till Brøndby, utan när jag kom dit blev det bara min plats. Det blev mitt hem.

Larssons kärlek till Brøndby är så pass stor att han har en tatuering med texten ”vstgn” – för Vestegnen, området där klubben kommer ifrån.

– Det är inte så att jag går runt och skryter, men Brøndby betyder mycket för mig. Det är något jag bär med mig på kroppen och i mitt hjärta.