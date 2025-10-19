Prenumerera

Emil Holm målskytt när Bologna vann

Rasmus Hjortling
Bologna ställdes mot Cagliari denna söndag.
Emil Holm stod för bortalagets första mål.
Till slut vann Bologna med 2–0.

Bologna har rest till Cagliari denna söndag för bortamöte i Serie A och bortalaget fick en fin start, detta tack vare en svensk.
Emil Holm gav nämligen Bologna ledningen.

Svensken stötte in 1–0 från nära håll i den 31:a minuten.

Bologna utökade sedan till 2–0 i matchens slutskede, vilket också blev slutresultatet.

