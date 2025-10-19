Emil Holm målskytt när Bologna vann

Bologna ställdes mot Cagliari denna söndag.

Emil Holm stod för bortalagets första mål.

Till slut vann Bologna med 2–0.

Foto: Alamy

Bologna har rest till Cagliari denna söndag för bortamöte i Serie A och bortalaget fick en fin start, detta tack vare en svensk.

Emil Holm gav nämligen Bologna ledningen.

Svensken stötte in 1–0 från nära håll i den 31:a minuten.

Bologna utökade sedan till 2–0 i matchens slutskede, vilket också blev slutresultatet.