Real Madrids nya fiasko – föll igen

Real Madrid förlorade för andra ligamatchen i följd.

Under måndagskvällen blev det 0-1 hemma mot Getafe.

Foto: Bildbyrån

Det blev visserligen avancemang till Champions Leagues åttondelsfinal mot Benfica, men mitt emellan avgörandet mot portugiserna har Real Madrid radat upp två raka förluster i ligaspelet.

I förra omgången vann Osasuna med 2-1 hemma i Pamplona och nu på Santiago Bernabéu blev det ett nytt nederlag för Real Madrid.

Getafe vann med matchens enda mål inprickat av Martin Satriano i den 39:e minuten.

I slutet av matchen urartade det med två röda kort, ett för vardera lag där argentinaren Franco Mastantuono visades ut för Real Madrid och spanske anfallaren Adrian Liso för gästerna.

Real Madrid på andra plats i tabellen har fyra poäng upp till serieledande Barcelona.

Getafe ligger elva med åtta poängs marginal ner till nedflyttningsstrecket.