Samuel Dahls Benfica besegrade Bayern München

Vi har fått en vinnare av grupp C i klubblags-VM.

De heter Benfica och slutar före den tyska giganten Bayern München.

Det står klart efter att man vunnit kvällens match med 1-0.

Efter att Bayern München besegrat Auckland City och Boca Junior toppade man grupp C i klubblags-VM med sex poäng.

På fyra poäng stod Boca Juniors, efter att ha besegrat Nya Zeeländarna och kryssat mot Boca Juniors.

Under tisdagskvällen ställdes de två storklubbarna mot varandra i en gruppfinal där vinnaren tog hem gruppsegern.

Den skulle Benfica knipa, efter att man gjort matchens enda mål i den 13:e minuten. Detta genom norske Andreas Schjelderup som mötte ett inspel i boxen och placerade in bollen bakom Manuel Neuer.

Bayern München tryckte på för en kvittering men lyckades inte slå hål på svenske Samuel Dahls backlinje. Således vinner Benfica gruppen före Bayern München.

Samuel Dahl spelade samtliga minuter i matchen. Jonah Kusi-Asare förblev kvar på bänken hela matchen.

⏭ Running to the Round of 16! ☝#SLBFCB • #FIFACWC • #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/FLpWAFQVYu

— SL Benfica (@SLBenfica) June 24, 2025