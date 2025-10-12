Kapocs målskytt i Liverpools förlust mot Manchester City

Cornelia Kapocs nätade när Liverpool ställdes mot Manchester City i WSL.

Gästerna från Manchester gick dock segrande ur matchen som slutade 2-1.



Liverpool tog emot Manchester City under söndagskvällen. 52 minuter in i matchen höll sig Cornelia Kapocs, 25, framme på ett inlägg från Ceri Holland och satte 1–0 för hemmalaget.

Drygt tio minuter senare slog Kapocs i huvudet och grimaserade efter smällen, men kunde fortsätta spela.

Manchester City lyckades kvittera drygt kvarten senare och avgjorde även i slutminutrarna.



Matchen slutade 2-1 till Manchester City.

