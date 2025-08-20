Klart: Aimar Sher har skrivit på

Aimar Sher fortsätter i Sarpsborg, det står klart under onsdagen.

Forne Bajenspelaren har skrivit på ett nytt kontrakt till 2028.

Det var under pandemin som Aimar Sher gjorde sig ett allsvenskt namn i Hammarby. Därefter lämnade han för italienska Spezia 2021 innan äventyret i fjol fortsatte i Sarpsborg.

Nu står det klart att 22-åringen stannar i den norska klubben.

Ett nytt kontrakt till 2028 är påskrivet under onsdagen.

– Jag känner mig som hemma. Sarpsborg har blivit som ett hem för mig. Jag känner mig oerhört bekväm i laget, i staden och med alla som jobbar runt klubben. Jag kom hit när jag var på en låg punkt i min karriär. Sarpsborg gav mig möjligheten och jag är oerhört tacksam över det. Jag vill fortsätta på den här resan och ge något tillbaka till Sarpsborg, säger han till klubbens hemsida.