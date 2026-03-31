Klart: Ghana sparkar förbundskaptenen

Ghana är klart för VM i sommar.

Nu väljer de att sparka förbundskaptenen Otto Addo.

Det blev en tuff samling för Ghanas landslag i mars. Det blev två förluster mot Österrike respektive tyskland.

Nu har förbundet valt att agera med bara månader kvar till VM i USA, Kanada och Mexiko. Förbundskaptenen Otto Addo får sparken.

”Ghanas fotbollförbund har med omedelbar verkan skiljt sig från huvudtränaren för herrarnas seniorlandslag Otto Addo”, skriver Ghanas fotbollförbund i ett pressmeddelande.

I Ghanas landslag finns svenske Kim Björkegren som en av flera assisterande förbundskaptener. Det framgår inte vilket beslut Ghana har tagit kring Björkegren som även leder Ghanas damlandslag.

Otto Addo basade från 2024 fram till nu och tidigare under 2022.