MFF:s skadesmäll – tvingas till tidigt byte
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STOCKHOLM. Noah Åstrand John har visat sig formstark för Malmö FF.
Därför tung smäll när han efter halvtimmen spelad tvingades bryta på Grimsta.
Tungt med speltid under våren, men efter VM-uppehållet har Noah Åstrand John övertygat stort på vänsterbacksplatsen.
Brage-förvärvet som även ryktades till AIK i vintras tvingades nu mot Brommapojkarna utgå skadad efter halvtimmen spelad.
In kom i stället rutinerade brassen Gabriel Busanello.
Följ FD:s liverapportering från Grimsta här!
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