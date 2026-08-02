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Foto: Bildbyrån

MFF:s skadesmäll – tvingas till tidigt byte

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Casper Nordqvist
Reporter
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STOCKHOLM. Noah Åstrand John har visat sig formstark för Malmö FF.
Därför tung smäll när han efter halvtimmen spelad tvingades bryta på Grimsta.

Foto: Bildbyrån

Tungt med speltid under våren, men efter VM-uppehållet har Noah Åstrand John övertygat stort på vänsterbacksplatsen.

Brage-förvärvet som även ryktades till AIK i vintras tvingades nu mot Brommapojkarna utgå skadad efter halvtimmen spelad.

In kom i stället rutinerade brassen Gabriel Busanello.

Följ FD:s liverapportering från Grimsta här!

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