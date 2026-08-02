Succéinhoppare frälste MFF i Stockholm

STOCKHOLM. Matchen på Grimsta gick mot 1-1.

Då slängdes Diego Garcia in i 84:e minuten.

Två minuter senare sköt nya spanjoren 2-1 och tre poäng till Malmö FF.

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Han avgjorde borta mot Djurgården i våras.

Nu såg Sead Haksabanovic återigen ut att bli Malmö FF:s segerhjälte i huvudstaden när han sköt 1-0 borta mot BP – och det var heller inte vilket mål som helst.

Skottet stenhårt i krysset och en storspelande Leo Cavallius i BP-målet tvingades till sist kapitulera tidigt i andra halvlek.

Då hade 21-åringen i första halvlek räddat en straff från Erik Botheim och i övrigt svarat för flera svettiga räddningar.

BP skulle dock komma tillbaka. En blixtsnabb kontring friställde Kamilcan Sever som kort efter sitt inhopp satte 1-1 i öppet mål i 77:e minuten.

Men Sever var inte den enda lyckade inhopparen den här söndagen på Grimsta.

Malmö FF:s nya spanjor Diego Garcia byttes in i 84:e minuten och två minuter senare sköt han 2-1 efter pass från 1-0-skytten Haksabanovic.

Garcias mål blev matchavgörande och MFF upp på femte plats i den allsvenska tabellen.