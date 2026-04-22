Klart: Rebrov lämnar som förbundskapten

Serhiy Rebrov, 51, lämnar rollen som förbundskapten.

Det meddelar det Ukrainska fotbollsförbundet.

Foto: Bildbyrån

Ukrainas förbundskapten satt på ett utgående kontrakt, och efter playoff-förlusten mot Sverige kom uppgifter om att han var på väg bort.

Nu är det bekräftat.

Ukrainas fotbollsförbund och Serhiy Rebrov är överens om att 51-åringen lämnar rollen som förbundskapten. I stället får han en ny position inom förbundet.

Rebrov tog över landslaget 2023 och ledde laget i totalt 34 matcher under sin tid på posten.