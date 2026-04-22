Klart: Rebrov lämnar som förbundskapten
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Serhiy Rebrov, 51, lämnar rollen som förbundskapten.
Det meddelar det Ukrainska fotbollsförbundet.
Ukrainas förbundskapten satt på ett utgående kontrakt, och efter playoff-förlusten mot Sverige kom uppgifter om att han var på väg bort.
Nu är det bekräftat.
Ukrainas fotbollsförbund och Serhiy Rebrov är överens om att 51-åringen lämnar rollen som förbundskapten. I stället får han en ny position inom förbundet.
Rebrov tog över landslaget 2023 och ledde laget i totalt 34 matcher under sin tid på posten.
Den här artikeln handlar om: