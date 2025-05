Kusi-Asare visades ut – för filmning

För en vecka sedan gjorde han debut för Bayern Münchens A-lag.

Under söndagen spelade Jonah Kusi-Asare med klubbens P19-lag – och blev utvisad.

Detta efter att ha dragit på sig ett andra gult kort – för filmning.

Den svenska talangen Jonah Kusi-Asare har under en stor del av tiden i Bayern München antingen varit utanför truppen eller befunnit sig på bänken i A-lagssammanhang. Men under förra veckans möte med Mainz fick 17-åringen hoppa in – och göra debut för den tyska storklubben.



En vecka senare spelade anfallaren med klubbens P19-lag som spelade slutspel i DFB Youth League. Detta i kvartsfinalen mot rivalen Borussia Dortmund.



Även om Bayern München gick segrande ur bataljen, med 4-2, vill nog den tidigare BP- och AIK-spelaren glömma matchen.



Detta med anledning av att han, med drygt 20 minuter kvar, drog på sig ett andra gult kort. Utvisningen skedde efter att anfallaren filmat i offensivt straffområde och senare fick lämna planen.



Jonah Kusi-Asare kom till Bayern München för snart ett år sedan. Detta i en affär värd omkring 60 miljoner kronor för AIK och BP.