Foto: Bildbyrån

Leicester City åker ner till League One – 10 år efter PL-titeln

Lovina Stafhammar
För tio år sedan vann Leicester City Premier League.
Nu har de åkt ner till tredje divisionen.

Inför den 44:e omgången i Championship var läget tydligt: Leicester City var tvunget att besegra Hull City på hemmaplan för att hålla liv i hoppet om fortsatt spel i serien nästa säsong.

Så blev det inte. Matchen slutade oavgjort efter att Leicester tappat sin 2–1-ledning i den andra halvleken – ett resultat som innebär nedflyttning.

Enligt BBC betyder degraderingen att klubben nu får spela i League One för endast andra gången i sin historia.

Kontrasten är slående. För 3642 dagar sedan stod Claudio Ranieri som ligamästare med Leicester efter den sensationella titeln i Premier League 2016, med profiler som Jamie Vardy, Riyad Mahrez och Wes Morgan i laget.

Fem år senare fyllde klubben på meritlistan med en titel i FA Cup Final 2021 efter finalseger mot Chelsea FC.

