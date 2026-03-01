Lewandowski missar cupreturen – fraktur i ögat

Robert Lewandowski missar cupreturen mot Atletico Madrid.

Anledningen ska vara att han har skadat ett öga.

Foto: Bildbyrån

Barcelona mötte Villarreal under lördagen. Då kunde Robert Lewandowski avsluta målskyttet för Barca.

Men under matchens gång var olyckan framme och han ådrog sig en skada på ett öga.

”Undersökningar har visat att det rör sig om en fraktur i vänster ögonhåla”, skriver klubben.

Polacken kommer missa returen mot Atletico Madrid där Barcelona leder med 4–0, men han kan missa fler. När han är tillbaka är ännu oklart.