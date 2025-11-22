Darmstadt vann mot Greuter Fürth i 2. Bundesliga.

Då slog Isac Lidberg till med en fullträff.

Svensken går därmed upp i ensam skytteligaledning.

Foto: Alamy

Efter det landslagsuppehållet har svenske Isac Lidberg återvänt till ligaspel för tyska Darmstadt. Under lördagen ställdes de mot Greuter Fürth i 2. Bundesliga.

Det var Gruter Fürth som ledde i halvtid med 2–1 efter dubbla mål av Noel Futkeu. I Futkeus andra mål var svensken Branimir Hrgota inblandad när han dribblade förbi Darmstadt-försvaret och fälldes. Bollen hamnade sedermera hos Futkeu som satte sitt andra mål i matchen.

I den andra akten slog Lidberg till. Svensken stod rätt placerad och placerade in kvitteringen strax utanför straffområdet.

Svenskens mål gav Darmstadt energi och drygt sex minuter senare hade de vänt genom Fraser Hornby.

Darmstadt vann till slut med 4–2.

Isac Lidbergs mål innebär att han går upp i ensam skytteligaledning i 2. Bundesliga med tio mål på 13 matcher.



