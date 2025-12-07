Lidberg målskytt – fortsatt i toppen av skytteligan

Isac Lidberg stod för ett mål i Darmstads 3–2-seger mot Karlsruher.

Det gör att svensken håller sig kvar i skytteligatoppen.

Under lördagen tog Darmstadt emot Karlsruger i 2. Bundesliga. Då fortsatte Isac Lidberg att göra mål.

Svensken noterades för ett mål när Darmstadt vann med 3–2. Det blev Lidbergs 11:e fullträff den här säsongen och han ligger på delad plats i skytteligatoppen med Elversberg-anfallaren Younes Ebnoutalib.

Darmstadt ligger på en tredje plats i 2. Bundesliga efter 15 omgångar.