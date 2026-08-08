Lionel Messis pappa har gått bort

Lionel Messi har sorg.

Pappan Jorge har gått ur tiden.

Han blev 68 år gammal.

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Lionel Messis pappa Jorge har gått bort efter att ha kämpat mot en lång tids sjukdom. Han dog på ett sjukhus i Rosario i Argentina under fredagen då sjukdomen hade förvärrats två dagar tidigare, enligt rapporter.

Lionel Messis moderklubb Newell’s Old Boys sörjer pappans död.

”Club Atlético Newell’s Old Boys sörjer med djup sorg och smärta bortgången av Jorge Messi, som avled vid 68 års ålder i Rosario”, skriver de på X.

Jorge Messi hade en stor roll i sonen Lionels karriär. Han var både rådgivare och manager åt stjärnan under hans karriär.