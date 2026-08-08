BBC: Massflykt från Chelsea – 20 spelare kan lämna

Chelsea planerar för stor förändring i truppen.

Enligt uppgifter kan 20 spelare lämna i sommar.

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Chelsea har med den nye tränaren Xabi Alonso redan varit aktiva på transfermarknaden. Stjärnor som Morgan Rogers, Maxence Lacroix och Jordan Henderson har presenterats.

Samtidigt väntas en hel del lämna Londonklubben. Enligt BBC är upp till 20 (!) spelare på väg bort.

Spelare som Trevoh Chalobah och Filip Jörgensen är redan på väg bort. Dessutom sägs följande namn kunna lämna: Benoit Badiashile, Axel Disasi, Marc Guiu, David Datro Fofana, Liam Delap, Nicolas Jackson, Gaga Slonina, Malo Gusto, Enzo Fernandez, Emmanuel Emegha, Pedro Neto och Dario Essugo.

Ytterligare sex spelare kan gå på lån i form av Caleb Wiley, Omari Kellyman, Shim Mheuka, Reggie Walsh, Ryan Kavuma-McQueen och Kendry Paez.

Chelsea spelar Premier League-premiär borta mot Fulham den 24 augusti.