AIK tog revansch – vände och vann mot Öis
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Örgryte IS tog emot AIK i allsvenskan.
Det slutade 4–3 till AIK.
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Under lördagen tog Örgryte IS emot AIK på Gamla Ullevi i allsvenskan. ”Gnaget” jagade en revansch efter att Öis vunnit med 3–0 i mötet en vecka tidigare.
När startelvorna presenterades valde AIK-tränaren José Riveiro att ställa upp med nyförvärvet Linus Carlstrand, som gjorde startdebut.
När matchen drog i gång återspeglades förra veckans möte direkt. Noah Christoffersson gav nämligen Öis ledningen i den 13:e minuten. En dryg kvart senare kvitterade bortalaget genom Carlstrand. Anfallarens första mål i sin nya klubb.
Likaläget varade inte länge innan bollen damp ner hos Örgrytes Anton Andreasson som rakade in 2–1.
I den andra halvleken svarade AIK. Sixten Gustafsson hade bara varit på planen i sju minuter innan han hittade in med 2–2-målet. Fullträffen var 19-åringens första i allsvenskan. Desto värre blev det för Öis som fick kuggen Daniel Paulson utvisad efter en vårdslös tackling på Dino Besirovic.
Kvitteringen blev förlösande för AIK. I den 84:e minuten vände AIK till 3–2 genom Carlstrand och tre minuter senare satte Yannick Geiger 4–2.
Matchen slutade 4–3 efter en sen reducering av Öis.
Startelvor:
Örgryte: Gustafsson – Styffe, Dyrestam, Parker – Paulson, Parker-Price, Laturnus, Andreasson – Hofvander, Christoffersson, Sana
AIK: Nordfeldt – Thychosen, Matthys, Olofsson, Bergquist – Mujanic, Besirovic, Ali – Carlstrand, Filling, Andersson
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