Uppgifter: Diomande till Premier League
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Nottingham Forest vill förstärka defensiven.
Ousmane Diomande värvas in från Sporting, enligt uppgifter.
Det återstår knappt två veckor till Premier League kickar i gång. Nu ser Nottingham Forest ut att värva nytt i backlinjen.
Enligt The Athletic köper Forest den 22-årige mittbacken Ousmane Diomande från Sporting. Affären uppges landa på 40 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 438 miljoner kronor.
Diomande har tillhört Sporting 2023 och noterats för totalt 132 matcher.
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