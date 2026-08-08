Uppgifter: Diomande till Premier League

Nottingham Forest vill förstärka defensiven.

Ousmane Diomande värvas in från Sporting, enligt uppgifter.

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Det återstår knappt två veckor till Premier League kickar i gång. Nu ser Nottingham Forest ut att värva nytt i backlinjen.

Enligt The Athletic köper Forest den 22-årige mittbacken Ousmane Diomande från Sporting. Affären uppges landa på 40 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 438 miljoner kronor.

Diomande har tillhört Sporting 2023 och noterats för totalt 132 matcher.