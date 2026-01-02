Marti Cifuentes: ”Vill be om ursäkt”

Leicester City går svagt i Championship.

Nu ber tränaren Marti Cifuentes om ursäkt efter det senaste nederlaget.

– Först och främst vill jag be fansen om ursäkt, säger han i Leicester officiella medier.

Foto: Alamy

Leicester City ligger på en 13:e plats i Championship efter 25 spelade matcher. Laget kommer senast från en förlust mot Sheffield United med 3–1.

Efter nederlaget var tränaren Marti Cifuentes ute och bad om ursäkt till supportrarna.

– Först och främst vill jag be fansen om ursäkt. Det var en dålig prestation, säger han i Leicester officiella medier och fortsätter:

– Det finns alltid förklaringar till varför vi presterar dåligt, men det är svårt när vi saknar stabilitet från match till match.

Marti Cifuentes lämnade Hammarby 2023 för QPR och tog över Leicester sommaren 2025.