Maximilian Ibrahimović målskytt igen – femte för säsongen
Maximilian Ibrahimović har hittat nätet igen.
Yttern gjorde sitt femte mål för säsongen denna söndag.
Detta när Milan Futuro besegrade Varesina Calcio.
Maximilian Ibrahimović har fått en hel del förtroende i Milan Futuro den här säsongen och han har tackat för förtroendet genom att leverera.
Och i kväll igen blev han målskytt.
Milan Futuro ställdes denna söndag mot Varesina Calcio och Ibrahimović stod för ett av två mål när Milano-klubben vände 0–1 till 2–1.
Den 19-årige svensken står nu noterad för fem fullträffar i Serie D den här säsongen.
Milan Futuro placerar sig på femteplats i serien.
