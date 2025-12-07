Maximilian Ibrahimović målskytt igen – femte för säsongen

Maximilian Ibrahimović har hittat nätet igen.

Yttern gjorde sitt femte mål för säsongen denna söndag.

Detta när Milan Futuro besegrade Varesina Calcio.

Foto: Bildbyrån

Maximilian Ibrahimović har fått en hel del förtroende i Milan Futuro den här säsongen och han har tackat för förtroendet genom att leverera.

Och i kväll igen blev han målskytt.

Milan Futuro ställdes denna söndag mot Varesina Calcio och Ibrahimović stod för ett av två mål när Milano-klubben vände 0–1 till 2–1.

Den 19-årige svensken står nu noterad för fem fullträffar i Serie D den här säsongen.

Milan Futuro placerar sig på femteplats i serien.