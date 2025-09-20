Mbappé nätade igen – galna formen håller i sig

Espanyol låg överraskande trea i La Liga inför mötet med Real Madrid.

Men i den spanska huvudstaden räckte katalanerna inte till.

Kylian Mbappés fina form fortsätter och det blev ett nytt mål i 2-0-viktorian.

Fem mål på lika många matcher. Det är Kylian Mbappés facit i spanska ligans inledning.

Efter Eder Militaos 1-0-mål efter dryga 20 minuter gjorde fransmannen 2-0 kort efter paus.

Espanyol som gått överraskande starkt och inför mötet låg trea i tabellen orkade inte komma tillbaka utan Real Madrid som gått rent så här långt vann med 2-0.

Mbappé gjorde dessutom både målen i 2-1-segern mot Marseille i Champions League-premiären tidigare i veckan.