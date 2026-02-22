Mbappés lovord om Ligue 1 inför Endricks flytt

Den brasilianska megatlangen Endrick har lämnat Real Madrid på lån till Lyon.

Nu berättar 19-åringen om råden han fick från Kylian Mbappé inför flytten.

– Han berättade att Ligue 1 är en bra liga och att den är väldigt konkurrenskraftig, berättar han för Téléfoot.

Foto: Bildbyrån

Det var i januari månad som det stod klart att den brasilianska jättetalangen Endrick, 19, lämnade Real Madrid på lån till franska Lyon.

Där har spjutspetsen från Taguatinga imponerat stort och gjort fem mål och en assist på sju matcher.

Nu berättar 19-åringen om råden han fick från Real Madrid-spelarna Kylian Mbappé och Eduardo Camavinga inför flytten till den franska högstaligan.

– Kylian Mbappé och Camavinga berättade att Ligue 1 är en bra liga och att den är väldigt konkurrenskraftig. De rekommenderade starkt att jag skulle skriva på för Lyon eftersom det är ett fantastiskt lag och jag uppskattar deras goda råd, säger han till Téléfoot.

Kring den sensationellt bra starten menar Endrick att han inte riktigt trodde att han skulle flyga så högt som han nu gör.

– Jag trodde inte att det skulle gå så här bra. Jag är stolt över att spela i Frankrike. Det är ett fantastiskt land och jag ska göra allt för att fortsätta hjälpa Lyon under de kommande månaderna genom att arbeta ännu hårdare.

Endricks lån sträcker sig fram till sommaren. Därefter hoppas brassen återvända till den spanska huvudstaden och uträtta stordåd.

– Jag hoppas att jag en dag får spela tillsammans med Vinícius och Mbappé igen och vinna Champions League, avslutar han.





