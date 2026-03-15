Fredrik Hammars Mechelen skrev ny historia.

Klubben är klara för den belgiska mästerskapsserien.

Fredrik Hammar och Kerim Mrabti skrev historia med sin klubb Mechelen under söndagen.

Mechelen slog Anderlecht med 1-0 hemma efter ett sent mål av Myron van Brederode på övertid. Klubben blev därmed klart för den belgiska mästerskapsserien för första gången i klubbens historia.

Den belgiska ligan avgörs först genom att lagen möts i en grundserie och därefter delas ligan upp, så att de bästa respektive sämsta lagen möter varandra. Det innebär att Mechelen nu får vara med och tampas om ligatiteln.

Hammar, som är lagkapten, gjorde 90 minuter, medan Mrabti blev utbytt efter 63 minuters spel i matchen.