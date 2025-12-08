Milan med stark vändning – Pulisic tvåmålsskytt

Torino rivstartade mot Milan och gick upp i en tidigt tvåmålsledning.

Någon seger blev det dock inte för hemmalaget.

Milan stod för en mäktig vändning – mycket tack vare två mål från Christian Pulisic.

Foto: Bildbyrån

Torino startade otroligt starkt hemma mot Milan och redan efter 17 minuter så ledde hemmalaget med 2–0, efter mål av Nikola Vlasic och Duvan Zapata.

Milan vek dock inte ned sig och i mitten av den första halvleken reducerade man genom Adrien Rabiot.

I mitten av den andra halvleken valde sedan Massimiliano Allegri att sätta in Christian Pulisic och det blev ett lyckat byte.

Amerikanen kvitterade för Milan omgående efter att ha kommit in och bara tio minuter senare avgjorde han matchen med sitt 3–2-mål.

I och med kvällens seger går Milan upp i serieledning, detta tack vare bättre målskillnad än Napoli.