Milan nya serieledare – efter Leãos dubbel

Milan leder Serie A efter sju omgångar.

Detta mycket tack vare Rafael Leão – som vände underläge till seger med två mål.

Foto: Alamy

Under söndagskvällen ställdes AC Milan mot Fiorentina i Serie A. Inför matchen visste det rödsvarta laget från Milano att man hade chans att gå upp i serieledning. Den chansen skulle man också ta.

Däremot var det Fiorentina som tog ledningen i matchen på San Siro. Detta då Robin Gosens, i den 55:e minuten, prickade rätt.

Därefter skulle Milans portugisiska stjärna, Rafael Leão, vända matchen på egen hand.

I den 63:e minuten gjorde han 1-1 och med fyra minuter kvar att spela slog han till med det matchavgörande 2-1-målet från straffpunkten.

Segern innebär som sagt att Milan nu leder högstaligan i Italien, med en poäng ner till Inter, Napoli och Roma. Fiorentina är tredje sist i tabellen med tre inspelade poäng.