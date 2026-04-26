Nanasi med mål och assist i Strasbourgs galna vändning

I dag gjorde Lorient och Strasbourg upp om tre poäng i Ligue 1.

Då skulle en svensk skriva in sig i målprotokollet.

Detta i form av Sebastian Nanasi som gjorde sitt sjunde mål för säsongen.

Inför dagens match mellan Lorient och Strasbourg skiljde det endast två poäng mellan Ligue 1-klubbarna.

Lorient, som stod som hemmalag under söndagen, hade spelat in 41 poäng och Strasbourg 43.

Efter ett mål i den första och ett tidigt i den andra halvleken hade Lorient satt sig själva i ett fint läge att knipa tre poäng och avancera om Strasbourg i tabellen.

Då höll sig svenske Sebastian Nanasi framme och reducerade matchen med en knapp halvtimme kvar att spela. Det var den förre Malmö FF-spelarens sjunde mål för den franska klubben denna säsong.

Strasbourg kom senare att vända på matchen efter två mål på tilläggstid, där Nanasi assisterade till ett och där den före detta Hammarby-spelaren Nathaniel Adjei gjorde självmål.