Noah Eile målskytt för Bristol City

Noah Eile skrev på för Bristol City i vintras.

Nu har mittbacken gjort sitt först mål för klubben.

Noah Eile har varit en given pjäs i Bristol Citys backlinje sedan han anslöt från New York Red Bulls i februari. Under bortamötet mot Charlton Athletic kom svenskens första mål för klubben.

Målet kom till efter frispark som Charlton-målvakten inte lyckades styra bort. Bollen hamnade hos Eile som kunde stöta in bollen i mål.

– Det var inte så vackert. Men jag gör inte så många mål så jag tar alla chanser jag får. Det var lite tur, men ibland är man på rätt plats vid rätt tid, säger svensken till Bristol Citys officiella kanaler.

Målet blev avgörande och säkrade segern för Bristol City. Klubben befinner sig för närvarande på en 13:e plats i Championship.

Matchen var också den första med den nygamla tränaren Roy Hodgson vid sidlinjen. 78-åringen har tidigare tränat Bristol City i ett halvår 1982.