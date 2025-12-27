Ny förlust för Fiorentina – krisen fortsätter

Efter vinsten mot Udinese före jul är mörkret tillbaka för Fiorentina.

Laget föll med 1–0 borta mot Parma och är fortsatt sist i Serie A.

Foto: Bildbyrån



Fiorentina bärgade sin första ligaseger precis innan jul, då det blev 5–1 mot Udinese.

Efter julledigheten var laget tillbaka i spel under lördagen och mötte Parma på bortaplan. Då fortsatte motgångarna. Parma tog ledningen i den 48:e minuten genom Oliver Sørensen, som nickade in ett inspel från Mateo Pellegrino.



Det blev matchens enda mål och där med åkte Fiorentina på ytterligare en förlust.

Jacob Ondrejka startade för Parma och spelade 68 minuter. Pontus Almqvist blev kvar på bänken.

Fiorentina fortsatt sist i Serie A med nio poäng på 17 matcher.