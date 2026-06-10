Hemskickade VM-domaren bjuds in till Kanada

VM-domaren Omar Artan nekades inresa till USA och skickades hem efter ett långt förhör vid gränsen.

Nu vill politiker i Kanada att den somaliske domaren i stället ska få döma matcher i Vancouver.

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Omar Artans VM-äventyr var över innan det ens hunnit börja. Den somaliske domaren skickades ut från USA efter att ha förhörts av gränsmyndigheter i elva timmar och nekats inresa till landet.



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Nu kommer dock stöd från Kanada. David Eby, regeringschef i den kanadensiska provinsen British Columbia, vill se Artan som en del av VM-turneringen trots problemen i USA.

– Herr Artan skulle vara välkommen och uppskattad i British Columbia för vad han överkommit och dit han nått. Låt honom döma matcher i Vancouver, skriver Eby på X.

Vancouver är en av värdstäderna under VM 2026 och står värd för sju matcher under turneringen. Till skillnad från USA har Kanada inte samma strikta rese- och visumregler för medborgare från Somalia, vilket kan öppna dörren för Artans medverkan.

Det återstår dock att se om FIFA väljer att agera på den kanadensiska inbjudan.